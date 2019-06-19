不卡韓了？ 陳其邁南下視察疫情 韓國瑜陪同 16:032019/06/19 中時電子報 郭匡超 、 蔡孟哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院副院長陳其邁。(劉宥廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 防治登革熱，行政院副院長陳其邁今(19)日南下高雄主持登革熱防疫會議跟視察疫區，市長韓國瑜陪同陳其邁視察三民區金獅湖市場。陳其邁與韓國瑜在視察現場清洗水桶，再將水倒掉。兩人共同示範登革熱防疫清除積水步驟。 抗議、籲自救後！5318萬補助款才到位 韓國瑜致謝陳其邁 行政院副院長陳其邁今天南下先主持蚊媒防治專案會議，他致詞時表示，行政院已核准高市府爭取的防治專款新台幣5318萬元，並提醒今年東南亞的登革熱疫情比過去更嚴重，病例數是過去的數倍；面對嚴峻的疫情要落實防疫，否則就會像「在一堆木柴裡點火」造成嚴重的流行。 一句話改變韓國瑜命運？他曝絕妙關鍵 (中時電子報) #陳其邁 #韓國瑜 #登革熱 #高雄 #會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜與佳芬姐到場 雲林10萬韓粉沸騰 13:352019/06/15 政治 韓：若當總統絕不實施一國兩制 除非 Over My Dead Body 17:402019/06/15 政治 韓國瑜民調如何再回升 前藍營操盤手出妙招 23:212019/06/15 政治 後頭厝旗海飄揚 民眾熱情打卡 04:092019/06/16 話題觀察 跟著禿子發財 國瑜夜市爆棚 04:092019/06/16 話題觀察 國瑜夜市爆棚 小販賺飽 04:102019/06/16 政治要聞 蔡英文剛贏初選 李正皓：雙殺韓國瑜已上演 09:432019/06/17 政治 韓國瑜突襲訪立院 籲防疫不分藍綠 04:102019/06/18 話題觀察 抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事 06:292019/06/18 政治 西瓜偎大邊 這三人選邊挺韓到底？ 10:522019/06/18 政治 政治熱門新聞 國中生當面說「選總統可笑」 韓國瑜回應網大讚 - 政治 高市沒錢防疫？ 她一查發現：花媽減列9千多萬 - 政治 下水道塞到爆 高雄菊時代淹到爆證據找到了 - 政治 台灣指標調查民調：韓國瑜27％勝郭台銘21％ - 政治 前官員：韓帶一隻蚊子北上咬垮12人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。