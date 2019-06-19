防治登革熱，行政院副院長陳其邁今(19)日南下高雄主持登革熱防疫會議跟視察疫區，市長韓國瑜陪同陳其邁視察三民區金獅湖市場。陳其邁與韓國瑜在視察現場清洗水桶，再將水倒掉。兩人共同示範登革熱防疫清除積水步驟。

抗議、籲自救後！5318萬補助款才到位 韓國瑜致謝陳其邁

行政院副院長陳其邁今天南下先主持蚊媒防治專案會議，他致詞時表示，行政院已核准高市府爭取的防治專款新台幣5318萬元，並提醒今年東南亞的登革熱疫情比過去更嚴重，病例數是過去的數倍；面對嚴峻的疫情要落實防疫，否則就會像「在一堆木柴裡點火」造成嚴重的流行。

(中時電子報)