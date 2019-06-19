台灣的國際司法合作再跨一步，法務部長蔡清祥與外交部長吳釗燮，17日與波蘭司法部次長皮耶比亞克（Łukasz Piebiak）見證下，由駐波蘭代表處大使施文彬、波蘭台北辦事處梅西亞大使分別代表台與波蘭，在台北完成簽署「駐波蘭代表處與波蘭台北辦事處刑事司法合作協定」，為台灣國際刑事司法互助事宜譜出新的樂章。

「台波刑事司法合作協定」歷經4年的磋商、協議始完成簽署，範圍涵括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及其實務見解、訴追犯罪及犯罪預防之資訊分享等事項，而屬廣義的刑事司法互助協定。

因為台灣與波蘭人民對民主、法制、良好的社會治安與人權保障等信念與價值一致，讓雙方的合作擁有堅實的基礎。所以合作協定的簽署可謂雙方互信與緊密合作的璀璨成果，使雙方得藉由本協定所提供的各種合作事項，強化打擊跨國犯罪的成效，實屬台灣與波蘭在刑事司法合作上的重要里程碑。

台波刑事司法合作協定在狹義刑事司法互助相互提供協助的事項包括：

一、取得證言或陳述，而且明確規範被請求方中央主管機關所指定之機關應准許請求方在請求內所指明之人於執行請求時在場，並依照被請求方中央主管機關所指定機關同意之方式，准許請求方偵查人員直接詢問提供證言或陳述之人，並進行逐字紀錄。

二、前述規定應適用在請求方中央主管機關所指定之機關獲得授權透過視訊傳輸科技，對身處該請求所涉及領域之人進行取得證言或陳述者。

三、提供作為證據之文件、紀錄及物品。四、確定人員之所在或確認其身分。五、送達文件。六、執行搜索及扣押之請求。七、勘驗物品及處所。八、協助禁止處分或沒收財產之程序。

台波刑事司法合作協定是台灣所簽署第五個刑事司法互助協定，其他四個協定分別係與美國、菲律賓、南非及中陸所簽署者。又前三者均屬狹義的刑事司法互助協定，亦即未包含引渡及受刑人移交之事項在內；台灣與大陸所簽署之兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，則不包含引渡在內。

(中時 )