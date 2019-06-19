導演李元太和男主角馬東石為電影《極惡對決》來台宣傳，兩人19日出席記者會，問到地表最強悍大叔馬東石的身體密碼，他靦腆自曝現在體重維持在100公斤，已是最佳狀態，目前體脂率約12到15之間，可說是一身肌肉，「以前運動的時候是120公斤，但肌肉量是一樣的。」

壯碩的馬東石其實身上有許多職業傷害造成的舊傷，他曾在3公尺高的地方摔下來，兩肩現在都有打螺絲，而且他膝蓋有舊疾，很多打戲都只能靠上半身，走路走太快也會痛，加上最近生病喉嚨跟氣管都不太好，無法一句話說太長，私下不菸不酒的他還笑稱因為角色是黑道大哥，演出菸酒不離手，才讓他嗓子啞。

電影時空設定在2005年，為如實呈現當時的黑道大哥，馬東石這次換上許多華麗的西服，化身時尚咖，他說：「我本人對服裝沒有特別的關心，平常不常買衣服，私底下都穿一樣的衣服，看到適合自己體型的衣服就一次買好幾件，覺得片中一直換衣服很累。」

李元太也分享馬東石是片場的開心果，每天為劇組帶來歡樂的氣氛，根本就是個諧星，好脾氣的馬幾乎不太生氣，他表示：「其實我個人不太生氣，但生氣忍住會生病，我紓解的方式就是睡飽來運動，運動完吃飯。」

電影日前在坎城影展放影，李元太解釋雖然是動作片但其中埋有笑點，擔心不同國家的觀眾文化迥異看不懂，像其中一幕是黑道大哥馬東石為飾演刑警的金武烈斟酒，年紀較輕的金為表示尊敬要側著身喝，但歐洲觀眾不了解韓國習俗，無法理解其中的身分矛盾，另馬得知台灣喝酒文化中的「遲到罰3杯」，開心表示在韓國也有一樣的習慣。

為新片來台！ 「型男大叔」馬東石和春風萌尬台語

(中時 )