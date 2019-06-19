家住彰化的賴月女因丈夫驟逝，留下高達400萬債務及一座葡萄園，身負照顧4名子女責任的她一肩扛下重擔，卻因不懂行銷，去年生產的葡萄高達一半賣不出去，修平科技大學社會責任（USR）計畫辦公室今年接下「超級任務」，短短2天即幫她完售500箱葡萄。

帶著滿心感謝與自家葡萄，賴月女19日特別到修平科大表達謝意，她說，在丈夫過世後，決定守著他遺留的土地，繼續栽種葡萄並扶養4個孩子，卻沒想到，苦心栽種的葡萄雖香甜多汁，卻面臨賣不出去的窘境，去年還得跟朋友借錢，才能勉強生活。

賴月女說，雖去年還留下一半的葡萄賣不出去，仍咬牙忍下，繼續堅持築夢，但今年生產的葡萄仍銷售困難，慶幸的是，輾轉得知「霧太達利安心家」，堪稱是人生轉折的貴人。

修平科大主秘吳東昇表示，「霧太達利安心家」是長期關懷、以具體行動協助農民銷售產品的平台，透過在學校、社區及機關建制的取貨站，協助小農販售友善農產，日前獲知賴月女的情況，感佩於她堅強的生命力，即發起團購，2天內完售500箱葡萄，也以具體行動落實大學社會責任。

(中時 )