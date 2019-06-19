彰化縣長王惠美上午至彰化縣身心障礙福利服務中心視察，關心身障者接受服務的情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右三）至位在田尾鄉的彰化縣身心障礙福利服務中心，關心前來參加日間作業的身障者工作適應情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左二）與身心障礙朋友們共進午餐。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美19日上午位在田尾的彰化縣身心障礙福利服務中心關懷身障朋友，並與90多位身障朋友及與工作人員用餐；她更親自坐上輪椅體驗各種設施，了解中心的服務內容，盼能提供身障朋友們更好的服務、更舒適的環境，未來在職場上也能更順遂。

王惠美表示，謝謝許多社工、志工和督導，在這盡心盡力、默默照顧弱勢身障朋友，也趁機來了解服務中心的服務型態，服務的動能到什麼程度，是否還有需要增加的。

她說，一般人要走完100公尺很簡單，對身障朋友而言，可能必須花費更多的心思、體力才能走完；將心比心，實地試著操作看看，就能體會身障朋友們生活上諸多不便。縣府希望未來能建構一個好的環境，讓身障朋友們能在這塊土地快快樂樂、幸幸福福的來生活。

彰化縣身心障礙福利服務中心，是彰化縣政府公辦公營的身心障礙福利機構，2004年啟用至今，提供身心障礙者及其家庭，福利諮詢、輸送、轉介及運動暨休閒等福利服務。

社會處指出，中心提供全日型住宿教養服務、輔具服務、社區日間作業設施、實習作業坊、行為輔導、社區樂活、手語翻譯、復康巴士、情境式障礙者輪椅體驗、福利與服務需求評估、生涯轉銜暨ICF個案管理、兒童發展通報轉介、身心障礙者專用停車證申辦等多元服務。目前每月都定期辦理各項講座及活動，今年更開辦身心障礙者有氧體適能活動，以提升身障者之肌耐力、肢體靈活度與基礎體能及功能。

(中時 )