樹林區公所為推廣紅麴文化與鐵道觀光旅遊，明（21）日上午9時開始辦理「樹林紅麴鐵道文化小旅行」第一波報名。（樹林區公所提供）

樹林區公所為推廣紅麴文化與鐵道觀光旅遊，明（21）日上午9時開始辦理「樹林紅麴鐵道文化小旅行」第一波報名。（樹林區公所提供）

暑假來了，樹林區公所為推廣紅麴文化與鐵道觀光旅遊，明（21）日上午9時開始辦理「樹林紅麴鐵道文化小旅行」第一波報名。

樹林區公所將於7月份辦理3梯次「2019樹林紅麴鐵道小旅行」活動，分別為7月9日（二）、7月16日（二）、7月23日（二）舉行，採網路報名，每梯次限60名，額滿為止。

樹林區公所表示，活動將帶領民眾暢遊樹林區3個別具特色的火車站，每位參與民眾均提供樹林、南樹林及山佳車站免費搭乘，由鐵道導覽志工們分享每車站的歷史典故與特色，中午到山佳社區發展協會大手牽小手一起體驗DIY糖霜紅麴餅乾，並品嘗具有濃濃樹林特色的紅麴雞腿便當，每人限報名1梯次，凡報名成功者，請至公所社會人文課繳交保證金200元或郵寄至公所社會人文課收，報到後當場發還，若未出席者則不發還保證金。歡迎全國愛好搭乘火車旅行漫遊老車站的大小朋友踴躍報名參加。

樹林區長陳奇正表示，活動將從已有118年歷史的新式建築「樹林車站」開始出發，由志工帶領遊客進行站內深度導覽，再搭車前往北台灣最大的車輛調度廠「南樹林站」，了解普悠瑪、太魯閣等北迴線列車的始發、保養基地等各式列車發車調度現場狀況，再來輕鬆搭電聯車抵達三級古蹟百年「山佳車站」。

此外，中山里長簡炎輝將親自導覽從山佳車站徒步暢遊鐵道地景公園，早期煤斗車、3D彩繪街及以童趣風格分享山佳當地文化領略濃濃懷舊復古風情，在鐵道公園旁3個籃球大的馬賽克磚拼貼牆面是今年2月才完工，牆面內容由飛機起飛代表了山佳的進步與前進，透過馬賽克磚創作拼貼出早期從煤礦洞的礦車到月台的電聯車、老車站、新車站到現代的普悠瑪新舊融合，像是在時光旅行般的探索著山佳車站起源和成長，是民眾來「山仔腳」不可錯過景點。

區公所表示，逛完這些景點肚子也餓了，紅麴是樹林特色，這次會讓遊客們親自體驗DIY糖霜紅麴餅乾烘烤後可以帶回家與品嚐紅麴入菜的雞腿便當。

陳奇正表示，這次沒有報上名民眾可以於7月底留意公所網站與新聞報導，8月份還有3梯次共180個名額，歡迎來參加樹林紅麴鐵道文化小旅行。

(中時 )