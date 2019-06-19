對於行政院副院長陳其邁19日在行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方會議上宣布，將全力支持高雄市政府所申請登革熱防治經費5300萬元，高雄市長韓國瑜對行政院表達感謝，更同意陳其邁所表達的防疫不分地方中央，一起攜手防疫。

尤其高雄市已呼籲多時，防疫不該分藍綠，更不該淪為抹黑口水攻擊，更樂見如今回歸專業，全力以高雄市民安全健康為要務。

高雄市疾管處長潘炤穎在會中代表高雄市政府表達：「身為一名防疫老兵，這段時間防疫過程中混著汗水、雨水甚至淚水，不希望口水、髒水影響我們防疫」。

此外，韓國瑜已裁示由民政系統協調化學兵加入噴藥消毒。有關鳳山區臨時取消噴藥，是因區長未確認防疫時間行程，即先行通知里長，已特別向里民致歉，一旦確認時程，即會啟動相關行動。

韓國瑜先前已於市政會議指示自6 月5 日起，由祕書長楊明州每日邀集民政、環保、衛生、三民區等相關單位召開登革熱防治特別小組會議，今日起進一步提高防疫層級，成立高雄市政府登革熱防疫指揮中心，由韓國瑜擔任總指揮。

(旺報 )