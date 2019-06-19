日前高雄一名男子上網約網友一夜情，但在性愛過程中保險套破了，正在高潮的他覺得「應該沒關係」不會這麼衰，繼續做完。誰知過了一個多禮拜，他出現陰莖潰瘍，鼠蹊部腫大等症狀，驚覺不妙衝去就醫，最後被確診罹患了愛滋、梅毒、菜花，集到大三元性病。泌尿科主治醫師李嘉文說，其實性行為後72小時內就醫，可以趁愛滋病毒暴露後，趕快預防性投藥，可降低90%機率感染愛滋。

ETtoday報導，李嘉文說，這名男子本來就有菜花但自己不知，「病程也有一陣子」。此外，根據推算應該就是那場一夜情染上愛滋病、梅毒，同時也把菜花傳染給一夜情對象，建議他通知網友去看醫生，「陰莖無痛性潰瘍、鼠蹊部腫大等，則是分別染上梅毒、愛滋的早期症狀。」

李嘉文說，若全程使用保險套，能大大降低感染愛滋、梅毒的機率，但菜花遍佈男子下體，不管有沒有戴套都有很大的可能性會被感染。最慘的是，愛滋無法根治，「若他當時有趕快換套子，在性交72小時內就醫服用抗病毒藥物，可避免愛滋病毒入侵體內，有9成機率不會被感染。」

(中時電子報)