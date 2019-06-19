阿翔二度道歉記者會

藝人阿翔與謝忻街頭激吻的「偷忻」婚外情延燒至今，阿翔妻Grace發文原諒老公，阿翔也在搭檔浩子陪同下開記者會謝罪，宣布全面停工。至於謝忻則在公布道歉聲明後，神隱至今，外界解讀她已被當作棄子。律師林智群點出，謝忻之所以成為棄子，不是因為道德瑕疵較嚴重，而是經紀公司要搶救「大」聚寶盆，沒法顧到她了。

同為「偷忻」當事人，還是同經紀公司藝人，阿翔、謝忻遭遇顯然大不同。阿翔身上節目加廣告代言，年收入約4000萬，目前手上3節目全面停工，每個月平均300多萬收入沒了，經紀公司也跟著損失慘重。

律師林智群在臉書發文點出，「即使親吻當下，阿翔的利益跟太太、經紀公司、浩子毫無交集，但在『修補價值4000萬瀕臨破裂的聚寶盆』這件事情上，他們的利益趨向一致，所以太太願意撐傘，沒做錯事情的浩子不得不在經紀公司安排下陪同出面道歉」；「在四個小朋友之前，誰對誰錯已經不重要，讓觀眾滿意才是重點」。

林智群更說，「而謝忻會成為棄子，不是因為她道德上瑕疵比較嚴重，而是對經紀公司而言，她的聚寶盆比較小，搶救『大』聚寶盆同時，已經沒辦法顧到她了⋯⋯這一切，都是生意！」。

網友對林律師分析深表贊同「林律師跟我看法完全一樣！！這也是我的結論。浩子若就此單飛也會被人說不夠意思，現在這劇情是唯一走法。」、「整個演藝圈就是個為了利益而沒有是非的一群人。包括他老婆，為了3個小孩和阿翔的高收入還有面子，撐傘再虛偽 做作也得裝不是嗎？」、「一切都是為了以後繼續撈，台灣演藝圈就是這樣，不管做了什麼事，哭哭啼啼道個歉之後，一樣繼續爽爽撈，才會前撲後繼，一代傳一代，打死不退！」。

(中時電子報)