畢書盡5月初才宣布7月將在上海、成都、廣州舉辦巡演，所屬公司「老鷹音樂」卻在17日發聲明表示大陸的演唱會全數取消，不僅粉絲錯愕，他的心情也大受影響，19日出席Discovery電競節目《電競崛起：全新霸主》記者會，臉色稍顯憔悴，但他依然敬業的大展身手，瘋狂掃射對手獲勝，被稱讚「很會射」，他先裝傻，接著回：「我覺得很榮幸。」接著解釋是因能和世界冠軍隊伍而感到不敢相信。

被問演唱會取消原因，畢書盡表示公司僅通知是大陸主辦單位出狀況，但詳細理由不明，「很突然，聽到的時候嚇到，之前沒有發生過。」公司預估損失百萬。何時能重啟大陸演唱會？「希望早日實現，還在等公司安排。」但最快恐怕得等到年底或明年，他知道粉絲都很失望，「我也感到抱歉。」知道歌迷還很擔心他的心情，他表示感謝大家關心，打趣說只能「上線玩遊戲」發洩心情。

畢書盡表示國中開始玩線上遊戲，因喜歡角色養成，大部分都玩RPG遊戲，只要一沈迷於電動幾乎不吃不喝，「休假的話一天可以打到14小時。」甚至需要經紀人打電話提醒用餐、休息，主持人開玩笑要多送他幾罐葉黃素，他趕緊倡導正確觀念：「這是不好的，玩遊戲一定要休息吃飯。」

廢寢忘食打電動，難道女朋友Jessie不會生氣？他表示：「玩遊戲的時間是我自己的時間。」女友不會干涉也不會一起組隊。平時總是展現斯文形象的他還透露，自己容易在玩遊戲時動怒，甚至會說髒話，他也很注重隱私，總是匿名上線絕不透露身份，若被隊友問起職業，會直接冷酷回：「關你屁事！」《電競崛起》21日晚10點首播。

(中時 )