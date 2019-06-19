北市警中山分局召開社區治安會議。（警方提供）

台北市警中山分局持續推動警政社區化，關懷社區角落，守護家園安全，昨（18）日召開社區治安會議，由分局長楊哲昌主持，並邀請中山區區長李美麗、立法委員蔣萬安、議員陳怡君、中山區各議員辦公室主任，及各里長、機關學校、金融機構、守望相助隊等單位參與。

分局表示，因應行政院毒品防制會報拒毒預防組108年工作計畫，每年6月份訂為「反毒宣導月」，因此本次會議主題特以「緝毒打詐，安居樂活中山區」做為社區治安努力之目標，會議中規劃國內常見新興毒品介紹、吸毒情狀判斷、警察防制作為、校園毒品等議題。

警方並宣導民眾如何警方合作，掃除社區毒品人口，將毒品趕出社區、大樓，以及如何辨識詐騙車手、防制詐騙，以建構安居新環境；同時6至8月為暑期青春專案重點工作，除將工作重點項目向與會學校代表宣導外，更加強宣導青少年暑期活動安全預防注意事項，以維護青少年暑期活動安全。

會中也由偵查隊長針對轄區「治安狀況、犯罪趨勢」提出報告，並與民眾進行討論及交流，透過犯罪資料數據剖析社區犯罪模式及趨勢，使民眾了解這一年來的社區治安狀況。

同時播放刑事局最新「歲歲平安」反毒宣導影片，將影片內容作為有獎徵答活動題目問答，以寓教於樂方式，加深民眾對於各項宣導資訊之印象，近距離與民眾進行溝通。

(中時 )