台中市第二選區市議員尤碧鈴遭控去年競選期間，由丈夫出資、蔡姓樁腳出面，以每票500元代價向選民買票，台中檢方日前起訴蔡姓樁腳，而同選區對手、前市議員王立任也對她提出當選無效之訴，台中地院認為尤碧鈴對賄選不可能不知情，判決她當選無效。

「這是捕風捉影的判決！」尤碧鈴指出，對此判決感到很意外，因有很多不利於她的事證都是捕風捉影，目前尚未看到判決書，但為了清白，一定上訴到底。

王立任則表示，尊重民主制度與選舉結果，希望用公平選舉方式競爭，未來若有機會重回議會，將持續為熱愛的教育文化努力。

判決指出，去年9月中旬，蔡姓樁腳到沙鹿區清泉里附近拜訪4名選民，期間不但說出「支持尤碧鈴」等話語，還依各戶家中人數發給每票500元，總計共發出4500元，因多數選民坦承受賄且繳回款項，蔡姓樁腳被依違反《選罷法》起訴，目前台中地院審理中。

王立任事後對尤碧鈴提出當選無效之訴，雖尤碧鈴宣稱蔡男非競選總部人員、對此事不知情，蔡男也否認是幫尤買票，但法院認為，有證人聽到蔡男提及「錢是跟尤碧鈴老公拿的」等語，以此推論尤碧鈴應有參與、授意、同意或不違背其本意，判決她當選無效。

(中時 )