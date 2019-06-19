律師黃若甯（右）與東勢警分局長蔡元戎（左）。（陳淑娥翻攝）

台中東勢警分局土牛派出所員警於2月偵辦酒駕件，當事人6月中旬獲不起訴處分後，立即對該員警提出妨害名譽等罪！警政署長陳家欽聞訊後，指示甫成立的「警察專屬律師團」前來協助並提供員警訴訟諮詢。台中市府警察局表示，未來會加強警員值勤教育訓練，儘量降低因公遭提告的狀況發生。

警政署鑑於全國員警值勤時，偶見員警執法遭涉案人甚至犯嫌提告，長期下來嚴重打擊警察工作士氣及家庭生活，因此於6月10日成立「警察專屬律師團」，並設置警察涉訟法律諮詢專線電話，如有需要，第一時間聘請律師並支付必要費用，讓警員執法無後顧之憂。

東勢警分局土牛派出所員警2月擔服巡邏勤務時，因偵辦酒駕案件，當事人在6月中旬獲得不起訴處分後，立即對該員警提出妨害名譽等罪。陳家欽聞訊後，立即指示「警察專屬律師團」前來協助東勢員警提供訴訟諮詢，與員警站在同一陣線。

台中市府警察局長楊源明非常重視此案，指示警局法制室會同該局法律諮詢委員黃若甯律師前去東勢分局協助，讓員警知道面對訴訟，不是由自己一人承擔，警政署及警察局都會成為他強力的後盾。

(中時 )