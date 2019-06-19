台中市原住民市議員林榮進、黃仁19日為原住民子弟的教育權請命，要求市府應儘速成立原住民完全中學籌備處，傳承原民文化外，並培育原民音樂與體育專長，讓孩子未來有更好出路。市長盧秀燕表示，市府研議就地升格為完全中學，廣邀各界共同研究期程、地點等，讓原住民教育權獲得確保。

林榮進指出，921震災後因交通不便，梨山中小學及平等國小權宜之計，採上課10天、放假4天，萬一遇到連休假1整星期都不用上課，將會造成學生沒有競爭力，如果教學方式可行為何不台中市一起來實施，雖不能抹殺老師的辛苦，卻造成小孩考不上好學校。

林榮進、黃仁說，宜蘭、屏東、蘭嶼等地都有設置原住民族完全中學，為何獨和平區沒有？原住民因工作、生活高達51％搬到都會區，應儘速成立完全中學來照顧下一代，除教育外，還有文化傳承及音樂與體育專長培育，讓孩子未來有更好出路，不致長年來都輸在教育的起跑點上。

「保障原住民教育權！」盧秀燕表示，成立原住民族完全中學，市府相當支持，將針對規模、期程、地點等評估規畫，並廣邀各界共同討論。如北屯區大坑的東山國中升格為東山高中完全中學，就是方便當地學生能就地升學；原民完全中學可從和平地區當地適合學校就地升格，既能產生群聚效應，更為原民謀福利。

教育局長楊振昇說，市府今年6月初邀集民意代表、專家學者、教育人員等召開座談會，各方對於原住民族中學設置地點、定位、規模及課程內容等有不同見解，為彙集聚焦評估重點，將再次邀請與會專家學者等人員進一步研討。

(中時 )