北京邊檢還原事情經過。（圖／翻攝自北京邊檢微博）

曾軼可發文道歉。（圖／翻攝自曾軼可NewestNews微博）

29歲大陸女星曾軼可10年前參加《快樂女聲》出道，17日她自曝在北京機場被安檢人員刁難，為此她憤而公開工作人員未打碼證件，要網友評評理，今(19日)「北京邊檢」還原當下狀況，指當時工作人員要求曾軼可脫帽進行臉部比對，但曾軼可拒絕配合，還爆粗口，才發生後續狀況，今下午曾軼可態度大轉，再度發文致歉，公司傳將停止她的工作計畫，要曾軼可好好反省。

曾軼可17日發文透露自己在北京機場遇到無理的工作人員，過了自動查驗通道後，她又被職員叫進小房間，開始錄影並開口教訓她，「一副凶煞的嘴臉」。曾軼可起初文中寫道：「還說我罵你，在你有嚴重錯誤的情況下，我罵你全家又怎樣」，之後刪除字句，但已引來正反兩極評論。

今北京邊檢官方微博還原當時情況，指民警兩次要求曾軼可脫帽，曾軼可不肯配合、態度惡劣，還對民警拍照，影響執法，最後還私自公開民警個資，違反出入境管理法，真相曝光後，曾軼可反被罵翻，她刪除先前發文後，今開口承認錯誤，稱「難以相信自己當時竟是如此情緒化」，曾軼可經紀公司則說工作人員會繼續監督藝人，並考慮暫停其接下來的工作行程。

(中時電子報)