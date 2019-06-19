小16歲鮮肉回蕭亞軒香閨過夜 身份揭秘竟是他！ 16:402019/06/19 中時 許雅淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蕭亞軒被拍到嫩男搭車回她香閨過夜。（擷取自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蕭亞軒從2017年底起，因為身體狀況無預警全面停工養病，先前更遭爆出愛滋的烏龍一事，她親自上線澄清。而今年39歲她，雖然許多未推出新作，感情世界依舊備受關注，根據《時報周刊》報導，13日晚間一名帥氣嫩弟搭乘蕭亞軒的私人座車自由出入蕭家，且直到深夜都未離開。而此鮮肉就是蕭亞軒2017年傳出緋聞的183公分男星黃皓，他今年僅23歲，兩人相差16歲，他們至今互動密切，似乎也是打破蕭亞軒過往「短命戀」。對此，蕭亞軒經紀人僅回應：「藝人私事不回應。」 (中時 ) #蕭亞軒 #黃皓 也許您會感興趣 推薦閱讀 槍痴３嗆情敵 網紅女友曝光 04:102019/06/19 社會新聞 娛樂熱門新聞 阿翔妻為何原諒？律師揭背後意義 - 娛樂 謝忻慘狀曝光 「過來人」劉至翰看不下去…挺身護花！ - 娛樂 劉嘉玲肩帶滑落掉出雙峰 53歲好身材網看傻 - 娛樂 閃嫁Akira 林志玲謝卡曝光28字透露新婚心境 - 娛樂 謝忻來電無助爆哭 王少偉曝她當小三真實原因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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