蕭亞軒從2017年底起，因為身體狀況無預警全面停工養病，先前更遭爆出愛滋的烏龍一事，她親自上線澄清。而今年39歲她，雖然許多未推出新作，感情世界依舊備受關注，根據《時報周刊》報導，13日晚間一名帥氣嫩弟搭乘蕭亞軒的私人座車自由出入蕭家，且直到深夜都未離開。而此鮮肉就是蕭亞軒2017年傳出緋聞的183公分男星黃皓，他今年僅23歲，兩人相差16歲，他們至今互動密切，似乎也是打破蕭亞軒過往「短命戀」。對此，蕭亞軒經紀人僅回應：「藝人私事不回應。」

(中時 )