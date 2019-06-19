台中市政府警察局東勢分局土牛派出所員警於今年2月偵辦酒駕案件，因搜證暇疪，當事人在6月中旬取得不起訴處分後，立即對當時取締的員警提告。經台中市警察局楊源明向警政署報告，警政署也出動「警察專屬律師團」親自和員警提供訴訟諮詢，這也是警政署成立警察專屬律師團後法律諮詢首例。

警政署有鑑於全國員警值勤時，偶見員警執法遭涉案人甚至犯嫌提告，長期下來嚴重打擊警察工作士氣，因此於6月10日成立「警察專屬律師團」，並設置警察涉訟法律諮詢專線電話，如因公涉訟需申請辯護者，警政署將第一時間聘請律師並支付必要費用、讓警員執法無後顧之憂。

今年二月間東勢警分局土牛派出所員警在巡邏時，發現一名男子疑似酒駕，尾隨到定點後，將下車的陳姓男子依規定酒測，酒測值超過0.25，警方訊後依公危險罪移送法辦。唯該案台中地檢署6月中偵結認警方搜證不足，無法證實當事者就是駕駛，全案不起訴。未料當事人獲不起訴後，竟控告當時執勤員警妨害名譽、誣告、偽證罪。

警方收到法院訴狀後，不但警政署署長陳家欽立即指示「警察專屬律師團」前來協助員警提供諮詢，台中市警察局長楊源明也指示警局法制室會同該局法律諮詢委員黃若甯律師前去東勢分局協助，讓員警知道面對訴訟，不是由自己一人承擔，警政署及台中市警察局都是警察強力的後盾。

楊源明表示，未來也會加強警員值勤教育訓練，儘量降低警員因公遭提告的狀況發生，但也呼籲全民繼續支持、聲援警察勇於執法，讓警察執法時無後顧之憂。

(中時 )