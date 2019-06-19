立法院會日前三讀通過《公投法》部分條文修正案，明定公投日為8月第4個星期六，自2021年起每2年舉行1次，將公投與大選脫鉤。國民黨團總召曾銘宗、前國民黨立委張嘉郡、「重啟核四」公投領銜人黃士修等人今則赴中選會召開記者會，高呼口號「反對民主開倒車、把公投還給人民」，抗議民進黨強行通過《公投法》，嚴重傷害台灣民主發展及加深城鄉間差距。

「這次一定要讓民進黨政府聽見人民憤怒的聲音！」張嘉郡表示，要讓地方議題引起全國關注、被全國接納非常困難，如今修法將公投脫鉤大選，像雲林這樣的地方就很難再推動類似麥寮港改制的公投，使得偏鄉地區民眾更沒發聲權，如此作法嚴重影響民主發展與增加城鄉間差距，讓長年缺乏資源的雲林，現在連說話的權利都被剝奪。

她進一步說，民進黨在野時不斷強調公投必須綁大選，執政後面臨大選卻出「奧步」企圖影響選情，往後所有民間團體、民間自發的公投要通過門檻，都變「不可能的任務」；如此剝奪人民的直接民權、扼殺台灣民主的行為，令人氣憤、不齒，一定要讓極權的民進黨政府在2020付出代價。

黃士修也批評，本次《公投法》修法讓人民的投票權利硬生生被沒收，「但這不是結束，而是開始！」下半年選戰及2020年總統、立委選舉，一定要將屬於台灣人的民主權利通通拿回來，不能再讓蔡英文一人綁架整個民進黨，也不能再讓民進黨那些花一輩子心血爭取民主的前輩，屍骨被蔡的私慾狠狠踐踏。

他還諷刺，中選會主委李進勇是在2018年選戰中被雲林鄉親用選票趕下台，如今當上中選會主委，也確實對黨非常忠誠，在《公投法》三讀通過、硬生生剝奪公投綁大選權利後，李進勇第一時間未與中選會其他官員取得共識，就對外宣佈公投案全數在2021年處理，2020年不會有公投案，完全效忠蔡英文意旨，「李進勇活生生沒收台灣人公投權利，還配稱是一名中選會主委嗎？」

曾銘宗則批評，民進黨接連透過多數暴力，強行通過非法主委李進勇人事案及《公投法》修法，讓公投與大選脫鉤，基本上往後的公投都不可能通過，「民進黨利用多數暴力閹割了公投法，也閹割了以後的公投，國民黨團要表達最強烈的抗議及譴責！」他並說，民進黨準備在2020作弊、打一場不公平的選戰，呼籲全民睜大眼睛，年底用選票唾棄民進黨。

(中時 )