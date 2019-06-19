高雄市長韓國瑜成功帶起韓流，不過韓國瑜從政之路一度跌到谷底，到底是甚麼改變了他的命運？學者表示，韓國瑜去年選前喊出「貨出得去、人進得來，高雄發大財」，結果一舉登上高雄市長寶座，「絕妙口號」發揮作用的致勝關鍵，就在於要能打進人心，才能產生如鑽鑿油井般瞬間噴濺而出的效果！

「貨出去、人進來，高雄發大財」、「台灣安全、人民有錢」，讓不少人琅琅上口，《聯合》報導，中山大學政治研究所教授廖達琪表示，政治口號要擄獲人心，必須先傾聽不同的聲音，尋找苦悶聲音中的核心精神，找到匯聚點，「瞬間效果就如鑽鑿油井般噴濺而出！」例如韓國瑜喊出「台灣安全，人民有錢」，便是接地氣的聚焦訴求。

另外，文藻外語大學傳播藝術系助理教授林裕展也表示，政治人物的競選口號不是要華麗、對仗，而是要能進到群眾心裡，呼應「當下」的心理需求。例如第一次政黨輪替，陳水扁打出「有夢最美，希望相隨」，而馬英九在紅衫軍倒扁時則鎖定民眾的渴望，打出「我們準備好了」，都是能在那個時間點，抓住選民心裡真正的需求，才能打動人心。

(中時電子報)