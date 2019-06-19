經商失敗轉行台商學製毒遭起訴 16:462019/06/19 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾赴大陸經商的魏姓男子因生意失敗，竟萌生「轉行」念頭，在大陸廈門學習製毒後，返台設置製毒工廠，今年初遭檢警憲查獲他位於台中、彰化的工廠，並起出製毒工具及K他命成品、半成品，台中檢方依違反毒品危害防制條例起訴魏男及同夥共3人，並請求加重量刑。 (中時 ) #製毒 #工廠 #台中 #大陸 #起訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易戰升級...打壓大陸反傷己 600美企 聯名籲川普取消加稅 04:092019/06/15 財經要聞 陸醫療器械崛起 04:092019/06/16 專題周報 香港旅展力推台中購物節 短短4天數萬人洽詢 20:422019/06/16 旅遊 研訓院看世界－中美貿易衝突 對大陸地方金融的影響 04:102019/06/17 財經要聞 假貨太多 近半數陸人網購不滿意 19:032019/06/17 財經 三大挑戰待克服 Costco大陸首店8月開幕 04:102019/06/18 全球財經 2019台中設計週 6／21登場 04:102019/06/18 投資理財 專家傳真－借鏡日本掌握稀土戰略資源 04:102019/06/19 財經要聞 轉向提供「解決方案」發展 大陸去美國化 敦南喜迎轉單 04:102019/06/19 產業．科技 武統是上美國的當 04:102019/06/19 時論廣場 社會熱門新聞 謝忻成棄子 名律師稱關鍵是「聚寶盆」 - 社會 女大生酒後遭性侵 男：套子她給的 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 天道盟大哥為妻押建商討債 吃官司 - 社會 小娃發燒抽搐癱軟 永靖警開道護送就醫 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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