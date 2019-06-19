曾赴大陸經商的魏姓男子因生意失敗，竟萌生「轉行」念頭，在大陸廈門學習製毒後，返台設置製毒工廠，今年初遭檢警憲查獲他位於台中、彰化的工廠，並起出製毒工具及K他命成品、半成品，台中檢方依違反毒品危害防制條例起訴魏男及同夥共3人，並請求加重量刑。

(中時 )