龍劭華、陽靚在《忘川》有精彩對手戲。（華視）

龍劭華、陽靚在《忘川》有精彩對手戲。（華視）

龍劭華、陽靚在《忘川》有精彩對手戲。（華視）

由金鐘視帝龍劭華、陽靚、潘麗麗等人主演的華視金選劇場電視電影《忘川》傳出捷報，該劇雙料入圍義大利奧尼羅影展(Oniros Film Awards)最佳影片及最佳導演，並由導演楊孟嘉榮獲最佳導演獎，是這次獲獎唯一的台灣作品。導演楊孟嘉表示，「真的很幸運，其他入圍作品品質都很高，原本最看好的是龍哥、陽靚能入圍」，表達對男女主角龍劭華、陽靚演技的肯定，並感謝節目團隊的努力。《忘川》同時也入圍荷蘭歐洲電影攝影獎、菲律賓亞洲電影攝影獎、美國獨立電影獎，進入決賽階段，預計7、8月將會公布最後得獎結果。

導演楊孟嘉同時身兼《忘川》的編劇、影片編輯，曾兩度入圍電影優良劇本獎，擔任《台灣人沒在怕》導演節目曾入圍第52屆電視金鐘獎人文紀實節目獎，編劇作品《憨嘉》更榮獲歐美各大影展7項獎項肯定，導演以拍攝紀錄片起家，拍攝了十幾年的紀錄片。談到《忘川》的故事靈感來源，楊孟嘉表示過去拍紀錄片時，曾採訪過許多具有故事性的人物，在知名飯店小模命案社會新聞事件發生之後，開始將過去訪問過逃避追溯期的通緝犯、傳播妹的人物串在一起，因而催生了《忘川》這部作品。

《忘川》由龍劭華、潘麗麗、陽靚、李辰翔、徐裕傑主演。故事敘述江一生(龍劭華飾演)在29年前犯下殺人案逃亡，因此拋家棄子、隱姓埋名，成為官二代的保鏢，然而在30年法律追溯期將屆滿之際，意外地在一場搖頭派對上與親生女兒相遇，看著女兒淪為傳播妹，心痛卻也無法為她改變命運，最後還送嗑藥昏迷的女兒到醫院急救，還來不及與親人相認就面臨了離生離死別，這段戲也讓龍劭華坦言：「真的是演到肝腸寸斷！」導演楊孟嘉表示為了呈現劇中親人相見卻不相識的疏離感，有刻意不安排一起讀本，此外不設限演員的表演，也不給予過多的表演提示，以自然寫實的方式演出呈現角色的細膩心境，所以《忘川》能夠得獎，演員完美的表演更是居功厥偉！《忘川》預計將於7月在華視重播。

(中時 )