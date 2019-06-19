先前報導，美國空軍在6月12日完成高超音速飛彈AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）的首次試射，可惜當時並沒有公布測試照片。6月17日，愛德華空軍基地(Edwards AFB )官方推特發布解密圖片，顯示掛在波音B-52同溫層堡壘轟炸機( Stratofortress)下的飛彈原型，有點意外的是，它的外型與傳統飛彈差不多。

中國大陸「空天防務觀察」分析，愛德華基地所公布的這些高清圖片相當重要，真實展現了AGM-183A的若干細節，首先該型飛彈使用了更為成熟的、類似近程彈道飛彈的錐柱體，也就是其技術路線更接近於俄羅斯「匕首」高超聲速導彈采用的基於近程彈道導彈改進的技術路線。

The U.S. Air Force successfully conducted the first flight test of its AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon, or ARRW, on a B-52 Stratofortress aircraft on June 12 at Edwards Air Force Base, Californiahttps://t.co/N8wluNSayE pic.twitter.com/bdNrDRDpTr — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) 2019年6月17日

從圖片上可以清晰看出，AGM-183A整體布局，頭部是圓錐體，而中段則是圓柱體，尾部呈略微擴張形狀，屬於典型的火箭的特徵，也就說它與一般的非進氣式飛彈相似。另外它沒有顯著的分段節設計，很可能與俄羅斯「匕首」一樣，是單節火箭且頭體不分離。

A prototype of the ARRW was attached to a B-52 to gather test data including environmental and aircraft handling characteristics. #EdwardsAirForceBase #TheCenterOfTheAerospaceTestingUniverse #B52 pic.twitter.com/1mmtRVue25 — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) 2019年6月18日

當然，會有一種看法認為，外觀的飛彈頭部是可抛式整流罩，真正的扁平的楔形布局滑翔彈頭，在整流罩內，但是「空天防務觀察」認為可能性不大，一言以蔽之，尺寸不夠大，不足以內藏楔形布局滑翔彈頭。

文章指出，AGM-183A的飛彈大小，可以利用B-52轟炸機來估算，根據波音公司的官方資料，B-5全長48.5公尺，從圖片測算，AGM-183A飛彈大約6.5公尺，主體彈徑約0.77公尺，頭錐段長約1.7公尺。因此若採用整流罩設設計，內部安裝滑翔彈頭的空間很有限，而且扣除必需的熱防護、控制、電源等子系統，就難有效安裝高性能的爆炸段、雷達導引頭等作戰所需的載荷。

AGM-183尾部有折疊彈翼，應該是安裝在B-2轟炸機彈艙裡。(圖/Edwards Air Force Base)

再與俄羅斯「匕首」高超音速飛彈做比較，匕首是由9K720伊斯坎德爾飛彈改裝而來，可沿用9K720的數據，它全長7.7公尺，彈徑約1公尺，頭錐部分長3.4公尺，重3.8噸。因此判斷，AGM-183A彈重應在2噸左右。

另外，從圖片中可看到，AGM-183A尾翼採用了折疊彈翼設計，可能為適應內部彈艙的設計，但它的長度明顯超出了F-22和F-35的彈艙長度，因此只可能安裝在B-2轟炸機，或是和未來的B-21轟炸機內部。

在此之前，美國空軍與DARPA在各種文件中都提到，ARRW項目與「戰術推進滑翔體」（Tactical Boost Glide,TBG ）項目技術同源，如今答案揭曉，TBG還沒有達到可使用的水準，因此美國空軍為了追求進度，而犧牲了飛彈性能，採用最熟悉最傳統的錐柱體飛彈設計。

美國軍方高層近年來多次提出警告，聲稱中國大陸與俄羅斯在高超音速武器的進展迅猛，呼籲美國必須加速發展自己的高超音速武器以應對中俄威脅。2018年3月，俄羅斯總統普丁親自公布「匕首」高超音速飛彈系統已進入服役，由MiG-31戰機搭載，射程可在2000公里以上。

這使得美國空軍決定先研發出與對手相等種類的武器，雖然在2018年2月的文件仍聲稱，ARRW項是採用TBG的技術，但是TBG的成熟仍遙遙無期，因此臨時抽換計畫方向，改成最為保守和成熟的技術路線。然而從目前研判的方案和尺寸上看，AGM-183A的滑翔機動能力將大幅弱於預期，射程也明顯小於匕首的2000公里，這也從側面反映出，美軍高層對於儘快取得高超音速武器的急迫感和決心。

(中時電子報)