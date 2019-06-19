當藝術和醫療碰撞，會擦出甚麼火花？中國醫藥大學新竹附設醫院和台積電文教基金會首辦「人文藝術講座」，邀請第22屆台北文化獎得主朱安麗到院內演講，朱並推薦22日晚在縣文化局演藝廳演出的「十八羅漢圖」，是國光劇團成團20周年劇作。

朱安麗是國光劇團當家花旦，她分享「京劇古典品味與現在心靈的初體驗」，獲得與會貴賓和醫護人員熱烈迴響。這也是台積電文教基金會和國光劇團首次走入醫院分享京劇藝術。

中醫大新竹附設醫院長陳自諒表示，在醫療上也有透過藝術創作，進而療癒人心的專業助人方法，希望未來能與台積電文教基金會持續合作，提供醫護、病患或家屬，近距離接觸表演藝術，豐富身心靈。

積電文教基金會執行長許峻郎表示，自台積心築藝術季舉辦以來，定期推出國光好戲，讓戲曲之美有所傳承，將於縣文化局演藝廳上演的「十八羅漢圖」，為劇作家劉建幗以一幅十八羅漢圖展開層層鋪疊的劇情，魏海敏、唐文華、 溫宇航3位戲曲大師的精彩演繹，共同為國光劇團堅持的「京劇新美學」再創高峰。

(中時 )