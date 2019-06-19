去年4月底，北市士林區忠誠路2段一間透天厝發生火警，造成2人送醫，其中陳姓女工搶救仍傷重不治宣告死亡。士林地檢署調查，發現業主、設計師等都有依規定注意工地安全，但陳姓老闆卻急於施工，將鐵桶移到隔間內，當鐵桶底部被電弧燒破時，又未指示陳女逃生，還移動鐵桶釀成爆炸，依業務過失致死罪對陳姓老闆提起公訴。

高姓屋主將室內裝修工程發包給三重一間工程行，再輾轉交由陳姓被告的石材工程負責室內工程，陳女受僱負責丈量工作。去年4月25日上午，陳女在2樓客廳工作台工作，裝有香蕉水的鐵桶底部漏逸引發火勢，陳姓老闆情急之下，想要將香蕉水拿到戶外，經過陳女旁時，香蕉水蒸與空氣混合濃度達到爆炸下限，突然發生爆炸，導致一旁的陳女身上多處灼傷，經送醫搶救，5月6日因多重器官衰竭宣告死亡，家屬對工程行、包商等人提告。

檢察官傳喚消防局人員、工程行人員，他們都認為，起火點是在隔天內，因香蕉水與電線擺在一起，鐵桶底部破洞，香蕉水漏出碰觸電線，短路後引發火勢，而工人都知道，香蕉水鐵桶不能壓在電線上，這是常識。且火警發生後，要香蕉水燒完火才會熄滅，不然就要進行滅火，不能移動香蕉水。

火災發生後，陳姓老闆本應該要求陳女先離開現場，卻移動鐵桶，導致香蕉水移動過程發生爆炸，致陳女全身多處灼傷後死亡，檢察官依業務過失致死罪對陳姓老闆提起公訴，其他包商均不起訴。

(中時 )