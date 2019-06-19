羅浚濱／竹縣報導

517豪大雨造成新豐鄉西瓜減產，縣府和農會為協助瓜農推銷西瓜，19日在中崙三元宮舉辦評鑑比賽，由農友李興榮獲西瓜王，22日將在鄉公所前廣場舉辦新豐鄉西瓜節促銷。

縣府農業處邱處長表示，受到517豪雨影響，新豐西瓜減量約3到4成，鑑西瓜甜度最高還有14.9度，品質還是相當不錯，週六舉辦西瓜節推廣活動，有西瓜、洋香瓜品嚐，歡迎民眾一起來享用！

新豐鄉長許秋澤說，517豪大雨新豐瓜田損失嚴重，感謝縣府第一時間核定補助約170萬，讓瓜農減少損失。

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱說明西瓜評鑑，有甜度、外觀表皮、纖質感等3項重點，今年受天災影響，能留存的西瓜及洋香瓜，品質一定非常棒。

西瓜評鑑比賽有25位農友報名參加，評鑑結果，農友李國興所種34.05台斤西瓜奪下西瓜王，張寶孫、陳國彬的西瓜各33.05台斤封后，魏增權所種西瓜甜度14.9度最甜。

綜合評分由官傳桂榮獲冠軍，史文華亞軍、黃國展季軍。優等有羅筠棋、田朝龍、黎傳浩、黃金堂、李國興、史文圈、史文良、陳國彬等八人。

(中時 )