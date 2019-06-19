新竹縣市攜手用科技改善交通 16:582019/06/19 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹縣市政府合作「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，讓竹北往科學園區上班通勤時間從16分鐘降為10分鐘。（羅浚濱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣、市政府合作「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，運用大數據和雲端監控等系統，智慧調整號誌，讓竹北往科學園區的上班通勤時間從16分鐘降為10分鐘，惟車流進入園區後疏解不及，成效打折。 縣府交通旅遊處指出，日前召開「研商大新竹地區交通協控機制會議」，建議園區智慧交控AI計畫加入縣市整合連控，已獲科管局善意回應，加入大新竹生活圈交通協控平台機制。 (中時 ) #交通 #新竹 #整合 #機制 #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 名 醫 問 診－高齡醫學整合門診 單一窗口 全面啟動 04:092019/06/15 專題周報 農產品標章整合為三章 農安升級 16:542019/06/15 生活 民調爭議不解 民進黨難整合 04:102019/06/16 政治要聞 終結黨內互打 周提協調整合 04:102019/06/16 政治要聞 降低交通事故 中市府設紅外線設施偵測來車 14:592019/06/17 生活 整合青年業務 屏縣府催生青年事務科 18:162019/06/17 生活 SI前進國際系列五－中華電一站式整合服務 台廠好幫手 04:102019/06/18 財經要聞 藍拚八仙過海 初選嫌隙成隱憂 04:102019/06/18 地方新聞 《營建股》國揚總座：都更已成趨勢，待整合尾聲再介入 09:432019/06/18 財經 高鐵延伸宜蘭是詐騙選票 04:102019/06/19 時論廣場 生活熱門新聞 吃竹筍防大腸癌？這3種人少碰 - 生活 他33歲存上億 因三年沒做這件事 - 生活 擁11架私人專機 飛特立航空董事長楊宿智美國墜機身亡 - 生活 最後一波鋒面周日報到 賈新興：颱風季提早開始 - 生活 好市多這個粉 免費又萬用 網驚：現在才知道 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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