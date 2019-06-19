新竹縣、市政府合作「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，運用大數據和雲端監控等系統，智慧調整號誌，讓竹北往科學園區的上班通勤時間從16分鐘降為10分鐘，惟車流進入園區後疏解不及，成效打折。

縣府交通旅遊處指出，日前召開「研商大新竹地區交通協控機制會議」，建議園區智慧交控AI計畫加入縣市整合連控，已獲科管局善意回應，加入大新竹生活圈交通協控平台機制。

(中時 )