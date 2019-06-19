毒品濫用年輕化！根據食藥署案件暨檢驗統計資料，國內首次濫用藥品的年齡，以20至29歲居多，佔比接近4成5，其次為30-39歲及19歲以下。醫師表示，管制藥品與毒品僅一線之隔，臨床上常見的吸毒者，以好奇、交友不慎、物以類聚的年輕人居多。

管制藥品依據成隱性、濫用性、社會危害性，分為4個級別。海洛英、嗎啡屬第一級管制藥品；安非他命屬第二級；K他命屬第三級；安眠藥則屬第四級。食藥署管制藥品組科長吳敏華表示，根據警方統計，最常遭到濫用的是第二級管制藥品，佔比達72.37％。

新竹縣關西鎮培靈醫院院長韋海浪表示，藥品與毒品僅一線之隔，以第一級管制藥品嗎啡為例，醫院使用的流程嚴謹，院方也會隨時檢查用量。若遭不當使用，將導致藥物濫用，甚至成癮。

食藥署統計，2014至2018年間，首次濫用管制藥品的年齡以20至29歲者居多，由42.7％略升至44.7％，上升幅度達4.6％。5年間，原位居第2名的19歲以下者，在2015年達到高峰後下降，並在去年被30至39歲民眾（24.2％）超越，位居第3（22％）。40歲以上的民眾，佔比不到10％，顯見多數民眾都在年輕時接觸毒品，且該問題已有年輕化趨勢。

韋海浪表示，藥物濫用者，以好奇、交友不慎、物以類聚的年輕人居多。患者將毒品視為情緒低落、壓力、缺乏成就感的解方，透過吸毒達到忘卻煩惱、情緒高昂的效果。因毒品具成癮性、價格昂貴，常衍生出偷、騙、搶等不法行為。

另一方面，吸毒者亦會因為毒品在腦神經的作用，產生幻覺、幻聽的精神病症狀，導致社會功能退化，人生走下坡。若攝取過量毒品，甚至可造成死亡。

藥物濫用代價大，韋海浪提醒吸毒者，尋求精神科醫師的協助，以運動取代藥物濫用，生活上也需遠離吸毒的朋友。戒毒需耗費的時間不一，最重要的是保持決心。

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(中時 )