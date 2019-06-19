宮廟是我國特有的文化景觀，除了外型吸睛，家數也相當驚人，已達連鎖超商數目的9成，隨處可見。為加強反毒認知的宣導，食藥署將宮廟納入宣導重點，與紅絲帶基金會合作，透過工作人員隨隊遶境、交朋友，適時導入衛教資訊。

食藥署管制藥品組科長吳敏華表示，食藥署常年進行校園、社區、企業、職場，4領域的反毒宣導。近年來發現，宮廟的分布已達連鎖超商數量的9成，截至2017年底共有9645家，與國內10662家便利商店對比，數量相當可觀。

另一方面，宮廟活動年輕人多，食藥署去年便將反毒宣導導入宮廟，共觸及21家宮廟、32場活動，計有2070人次受惠。有鑑於此，食藥署與紅絲帶基金會今年將擴大服務範圍，除了遶境，也會在3場大型廟會中設攤，並在2場陣頭練習據點宣導。

紅絲帶基金會主任林俊宏表示，基金會參與宮廟活動多年，對於宮廟文化抱有興趣。進行反毒宣導時，每場活動共派遣3到5名成員，全程參與遶境。參與者不會單刀直入地宣導，而是以交朋友的方式，深入宮廟文化，並利用休息時間，與身邊的人分享衛教資訊。目前為止，服務的腳蹤已擴及全台各地。

林俊宏表示，參與陣頭者以年輕人居多，多數人都對毒品抱有基礎認知。因此基金會在宣導時，常獲正面迴響，對方甚至以點心回饋工作人員的辛勞。他表示，如今的宮廟已逐漸走向制度化，並維持良好形象，呼籲宮廟積極響應反毒行動，除認同台灣特有文化，亦可藉此彰顯反毒的決心。

(中時 )