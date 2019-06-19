星象唱片傳播工作室董事長吳木關懷憂鬱症患者，將提供300張「吳木故鄉台江公益演唱會」免費門票，透過台南市議會發送。議長郭信良表示，這是極富意義的活動，議會將全力協助。

郭信良指出，吳木是台南市安南區四草人，從小出外當學徒，過著很苦的生活，但從未忘卻自己愛唱歌的夢想。在事業有成後，他不僅出版唱片，也熱心公益，7月5日晚上在台南文化中心演藝廳舉辦公益演唱會，就是一個絕佳的例子。這場演唱會除了這300張可免費索取的入場券，也對外售票，並捐贈門票所得，他也呼籲市民朋友用行動支持憂鬱症患者，踴躍購票聽好歌。

郭信良還說，吳木預計要演出的歌曲，都是舒緩、很富感情的台語歌，有的歌曲就像一則故事，聽了會讓腦中浮現畫面，對紓解壓力、調節情緒很有幫助。因此台南市憂鬱症關懷協會大方地提供300張票，希望透過議會這個平台發放出去，讓更多市民前往欣賞，用歌曲撫慰在平日繁忙生活中緊張的身心。

郭信良進一步表示，要走出憂鬱症是一條漫長的路，需要周遭的人用愛心陪伴，不妨一起聽場演唱會，用歡喜心聽故鄉的歌，用行動關懷憂鬱症患者。即日起至6月底，歡迎市民朋友到安平區的台南市議會，向秘書室免費索取演唱會入場券，每人限領2張。

(中時 )