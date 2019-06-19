里長赴陸交流辭世 鄭文燦：已請海基會全力協助 17:182019/06/19 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市桃園區大有里長張丁元等10多位里長赴大陸廈門交流，桃園市長鄭文燦表示，已經請海基會全力協助。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區大有里長張丁元等10多位里長赴大陸廈門交流，不料18日晚間張丁元因心肌梗塞送醫急救，19日宣告不治。桃園市長鄭文燦表示，據他了解里長是受邀「2019第11屆海峽論壇」，已經請海基會全力協助，市府祕書處也和家屬保持聯繫，協助處理後事。 另外針對蔡英文總統19日正式提名，鄭文燦表示，蔡總統致詞後，不只跟所有幹部致謝，也到各樓層感謝黨工，展現親和力。 (中時 ) #里長 #鄭文燦 #桃園 #海基會 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園湧入脫北者 躍移居熱點 04:092019/06/15 財經要聞 智慧城市 桃市奪世界首獎 04:102019/06/15 地方新聞 龍華、健行科大畢典 鄭文燦勉學子勇敢實現新夢想 16:572019/06/15 生活 永瑞優良學生頒獎典禮 鼓勵桃園清寒學子 04:102019/06/17 兩岸新聞 咖啡館推藝文展 油漆廣告見證桃園興衰 04:102019/06/17 地方新聞 六都中這裡最挺韓 民調揭曉全驚呆 09:532019/06/17 政治 桃園站前商圈 租金衝破8千元／每坪 04:102019/06/18 產業．科技 蚊子不分藍綠 基層里長激憤 04:102019/06/18 政治要聞 他們買票我們也來買 前女里長涉賄判無罪 15:052019/06/18 社會 桃園市府預算減15％ 鄭文燦：排除教育、人事、福利 17:172019/06/19 政治 政治熱門新聞 國中生當面說「選總統可笑」 韓國瑜回應網大讚 - 政治 高市沒錢防疫？ 她一查發現：花媽減列9千多萬 - 政治 下水道塞到爆 高雄菊時代淹到爆證據找到了 - 政治 台灣指標調查民調：韓國瑜27％勝郭台銘21％ - 政治 前官員：韓帶一隻蚊子北上咬垮12人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。