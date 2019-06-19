桃園市桃園區大有里長張丁元等10多位里長赴大陸廈門交流，不料18日晚間張丁元因心肌梗塞送醫急救，19日宣告不治。桃園市長鄭文燦表示，據他了解里長是受邀「2019第11屆海峽論壇」，已經請海基會全力協助，市府祕書處也和家屬保持聯繫，協助處理後事。

另外針對蔡英文總統19日正式提名，鄭文燦表示，蔡總統致詞後，不只跟所有幹部致謝，也到各樓層感謝黨工，展現親和力。

(中時 )