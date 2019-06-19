22日在台中市7期舉行的挺韓大會，申請場地的活動面積約4500坪。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局保安民防組組長許志豪表示，「管制原則是管車不管人」，區域內住戶，或要前往逛街的市民可以安心。（盧金足攝）

高雄市長韓國瑜6月22日在台中造勢活動，以「榮耀新中華、歡樂向前行」為主軸，全台各地支持者熱烈響應，台中市議會國民黨團預估有20萬名支持者到場力挺，台中市警察局19日表示，當天適逢周末，附近還有社區住戶，及街人潮，針對住戶採信任方式，只要告知即可放行車子進入交通管制區，採管車不管人方式，讓周邊交通順暢。

22日在台中市7期舉行的挺韓大會，申請場地的活動面積約4500坪，以往選舉造勢時約可容納3萬人，所以大量韓粉湧入，國民黨團預估人數高達20多萬人，警方配置100多人，以疏導交通為主。

台中市警察局第六分局保安民防組組長許志豪表示，之前已針對韓國瑜支持者在其他縣市辦活動，都有去做觀摩，以沙盤推演完整作業，至於主辦單位安排的兩百多攤位，已特別告知，擺攤原則，只要道路的部分就禁止，需在活動場地範圍內，道路禁止設攤，否則違反道路交通管理處罰條例。

警方表示，集會有限制，攤商不得有明火，這部分已向主辦單位宣導，希望他們能全力來做配，如果沒有配合，警方就依法辦理。

許志豪指出，6月22日集會活動管制時間從當天中午12點開始，一直到晚上活動結束，原則上是晚上10點之前。

管制的區域，東至惠中路、西至黎明路，北至市政北六路、南至市政路，這個區域內警方採取彈性管制原則，確保區域內的住戶還有逛街民眾交通順暢。

「管制原則是管車不管人」，警方說，只要市區內的住戶還有通勤的需求，警方會來做確保，不是全面管制，呼籲區域內住戶，還有要前往這個區域逛街的市民可以安心，此外，管制區內公車也會改道，提醒民眾注意。

(中時 )