陸元琪結束與「小胖老師」袁惟仁的14年婚姻後，一雙兒女由她撫養照顧，她因此努力做網路團購外，更復出演藝圈，經常出現在談話性節目中，而今她現身錄中天節目《叫我神隊友》，談到自己跟兒女有著無話不談的關係，甚至會問17歲正值青春期的兒子會不會、有沒有「DIY」，讓女兒聽了大驚失色，跳出來阻止：「媽咪，這種話不用問！」。

陸元琪離婚後母代父職，是個開明現代的媽媽，跟一雙兒女相處猶如朋友，而她對性教育態度開放，據《ETtoday》報導，陸元琪每兩周就會問問兒子交女友沒？還問孩子們知不知道要在哪看A片，結果惹來兒女的白眼，朋友則提醒她，小孩的同學之間會討論，用不著當面問小孩。

而陸元琪的女兒年僅14歲，但個性早熟，她透露女兒前陣子在談戀愛，不過戀情僅維持一周就告吹，女兒跟她說了分開的原因，竟是男方想常常黏在一起，不想要她跟其他同學說話，女兒因此認為兩個人要的不一樣，於是選擇分開，理由超成熟！

(中時電子報)