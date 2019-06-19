2019第15屆三星公益路跑Run For Children於今年10月13日在台北市政府市民廣場前盛大開跑，分為3K休閒組、9K競賽組，即日起到10月13日開始報名，由於報名費預計將全額捐贈財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會作為獎學金，為了挑戰最高募款金額新台幣480萬，邀請國內多位運動菁英選手站台力挺，今天的報名開跑記者會邀請「舉重女神」郭婞淳、射箭好手譚雅婷出席。

三星公益路跑延續「星人才」傳統，募集到的報名費將作為「星美好獎學金」幫助有才能的孩童發揮天賦、勇敢逐夢，邀請郭婞淳、譚雅婷、體操選手李智凱、空手道「小清新」文姿云、田徑跨欄一哥陳傑擔任活動大使。

郭婞淳(後)指導同樣來自台東的新生代舉重好手陳享瑜(前)。(陳筱琳攝)

在今天的記者會上，譚雅婷、郭婞淳化身教練，個別指導射箭小將彭貴祥、舉重兄妹檔陳享瑜和陳珮琳一些訓練心法，郭婞淳表示：「今年是我第三次參加三星公益路跑活動，希望號召更多人幫助小朋友，我也感受到民眾對於幫助小朋友的熱血，印象過去兩年活動當天都下雨，儘管天公不作美，但我相信在雨中奔跑的孩子速度會非常快，就算有點小阻礙，大家都會克服。」

和郭婞淳同樣來自台東的陳享瑜、陳珮琳，儘管家中環境困難，仍努力不懈，在舉重場展現極高天賦，陳享瑜透露，自己本來要練健力，但因為學校項發展舉重，陰錯陽差之下接觸了舉重，自己也很快上手，也越來越有興趣；而陳享瑜的妹妹陳珮琳，則是看到哥哥在舉重場上帥氣的模樣，跟著踏入舉重的世界，隨著舉出成績也對這項運動更有興趣，平常兄妹倆聊天的話題，總離不開舉重。

看著兩個同鄉的後輩，郭婞淳認為有新血加入很棒，「因為我也是不服輸的人，有了新同學加入，會激勵我持續成長。」

譚雅婷(左)和彭貴祥(右)比出帥氣的射箭準備姿勢。(陳筱琳攝)

已經幫中華射箭隊收下2020東京奧運女子團體滿額參賽門票譚雅婷今天針對射箭場上的學弟彭貴祥的動作做些微調，讓彭貴祥收穫不少，目前擔任學校射箭隊隊長的彭貴祥，最大夢想就是未來成為國手為國爭光，也直呼難忘接受譚雅婷指導，會效法前輩勇敢追求夢想、努力挑戰自我極限。

2019第15屆三星公益路跑Run For Children報名費3K休閒組每人新台幣200元，9K競賽組每人300元，在規定時間內完成全程的休閒組、競賽組選手可獲精美贈品，詳情可洽報名網站。

(中時電子報)