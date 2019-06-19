延宕許久的「豐富專案」即將啟動，未來這裡將蛻變成國民運動中心與產業園區。（陳淑娥攝）

延宕許久的「豐富專案」即將啟動，未來這裡將蛻變成國民運動中心與產業園區。（陳淑娥攝）

台中豐原入口精華路段的「豐富專案」停滯長達4年，附近居民總是只聞樓梯響而不見任何進展！立委江啟臣19日會勘園區現況並檢視規畫進度，強調此次將融入親子運動設施概念與社皮里活動中心，並期待豐富專案就此啟動，同時國民運動中心可以提早動工，實現對豐原在地的承諾。

「豐富專案」共計5.51公頃，自2012年由江啟臣與時任台中市長胡志強攜手合作，台中市府以代拆代建方式遷移國防部保甲廠，準備設立國民運動中心與產業園區，但隨著政權更迭，這塊土地停滯了4年。

江啟臣19日邀集相關單位進行會勘，「豐富專案」將發展小而美、新型態產業園區，支援地區型商業區，導入體育運動設施，並以運動服務業、運動體驗行銷與運動科學研究等朝運動產業園區發展；其中，國民運動中心也在市長盧秀燕的承諾下優先施做。

江啟臣略帶感慨表示，從上任到現在爭取這麼多年終於要啟動，市長盧秀燕上任後，他多次與盧市長召開會議，尋求設置綠美化休閒運動區與運動休閒產業招商等，要讓國民運動中心更好，融合親子運動設施，讓大人小孩都能擁有合適的運動環境；再者，也爭取社皮里活動中心，朝多元利用的方向，使資源做最有效的發揮與利用。

在地社皮里長涂力旋表示，鄉親對豐富專案的殷切期望，今日總算有明確進展，他同時提醒這裡是豐原通往市區的重要路口，未來園區建設完善後，相關交通配套措施與停車空間規畫務必請市府納入考量，否則將造成大塞車引發民怨。

國民運動中心內容將原有6大核心運動設施，包含體適能中心、籃球場、桌球區、羽球場、韻律教室與游泳池等，同時也融合親子運動設施。興建總經費預估為4億1百萬元整，今年8月進行規畫設計，預計2021年5月動工，完工期為2023年5月，同年9月開始營運。

(中時 )