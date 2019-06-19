900名正心中學學生頭蓋白毛巾，把自己融入白帆布的邊緣。（周麗蘭攝）

900名正心中學學生頭蓋白毛巾，把自己融入白帆布的邊緣。（周麗蘭攝）

福爾摩沙衛星7號即將在25日發射升空，900名正心中學學生19日在操場排字「FS7」（福衛7號簡寫），讓遠在720公里太空的福衛5號拍攝，為讓衛星順利取像，學生們偽裝成白線與字體融為一體，他們說能讓衛星拍到就已夠滿足了！

拍照任務由服役中的福衛5號擔任，在晴朗無雲的天氣才能取像成功，正心中學校長林佳慧表示，上月向科技部申請參與排字活動，原本安排國三、高三生擔任當作畢業禮物，但天氣一直不穩定，學生已畢業還未放晴。

這幾天雲林豔陽高照，是讓衛星拍照的好時機，正心中學徵求自願排照者，近900名學生報名，包括全體國三學生。

19日近900名學生在操場沿著「FS7」（FORMOSAT-7縮寫）字樣的大帆布排字，因從720公里外太空看地球，字體必須明顯才能順利顯像，學生們身穿淺色制服、頭頂蓋白毛巾融入字體。

科技部表示，福衛7號已於今年4運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，預計台灣時間6月25日由SpaceX的獵鷹重型火箭搭載發射升空，國家實驗研究院太空中心利用福爾摩沙衛星5號每2日再訪臺灣的特性，推出大型空拍活動。

科技部人員說，台灣的太空科技做得不少，希望藉由排字活動讓教育更深入，國人更注意到台灣的太空科技，不論已獲致的成就或即將要發展的太空任務。

(中時 )