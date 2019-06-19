教育部青年發展署青年教育志工推動中心鼓勵青年學子暑期到偏鄉服務。（廖素慧翻攝）

教育部青年發展署青年教育志工推動中心促進青年投入偏鄉課輔、關懷老人的行動，號召嘉義地區高中職校學子約150人於今年暑期啟動服務，19日由推動中心協同主持人林柏妗與嘉義市福民社區副總幹事林麗玟簽署合作備忘錄。

教育部青年發展署青年教育志工推動中心協同主持人林柏妗說，青年教育志工推動中心及中華青年創新網絡協會，帶動15歲至35歲學子及青年到偏鄉服務，以青年志工自主發揮為原則，由青年志工揪團，規畫服務方案、內容、活動流程及擬定達成的目標。

因應中南部地區少子化、人口老化弱化的社會結構，今年以「健康衛生」為主軸，擬定「在地杏服─課業輔導」、「偏鄉有杏─學童輔導與老人家訪關懷」、「銀髮3C零距離」、「樂活有氧」、「樂活生活」為大方向，結合偏鄉社區、長照機構、學校，鼓勵青年志工運用所學專長，設計服務方案，並實地去執行。

林柏妗說，嘉義地區有嘉女、民雄農工、協同中學、東吳高職等學校公益慈善社團的學子參加此次服務行動，東吳高職餐飲科學生規畫到社區陪老人家一起手做烘焙點心、料理，時尚科學生計畫陪社區阿公阿嬤養顏美容、把自己打扮得漂漂亮亮、運用手機拍出網美照。

(中時 )