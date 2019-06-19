「娘娘腔」霸凌事件 陳清河副校長出面說明（影/中時電子報 FB）

世新大學霸凌的影片持續發酵。（圖／截自當事人臉書）

世新大學學生宿舍發生疑似校園性霸凌事件，受害男學生被闖房間還被嗆「娘娘腔」。世新大學校方將對此召開記者會，由陳清河副校長出面說明。陳清河說，因為牽涉到性平法，要保持低調、謹慎處理，他強調校方沒有冷處理或吃案，盼網友釐清此誤解。

陳清河於記者會中就說，17日晚間發生定義為霸凌事件，第一時間通報後，校方已在24小時完成通報，並且送性平委員會進行調查，保持積極主動處理。他指出，性別所的老師跟委員會就會進來處理，依性平法規定處理，24小時內完成通報，之後馬上進入性平委員會。

陳清河說，這是行為人觀念跟口語的偏差，他認為只要是行為粗暴、言語粗暴都是不對的，剛好可以藉由這此個案來治本。而諮商中心也補充說，從昨晚開始，就對這2名學生進行輔導。案子已進入性平法的調查處理階段，因為調查報告還沒出來，等報告出來才會上承到教育部，才會有相關懲處的細目出來。

網友看了世新大學的直播影片後，還是有不少人跳出來譴責霸凌者，「希望學校這次會好好處理」、「霸凌事件學校竟然僅定調為一個”觀念的誤差”？」、「今天如果是你小孩被霸凌，還會不會這麼心平氣和講廢話？」、「支持受害者提吿」、「我們只要當事者出來道歉」。

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

(中時電子報)