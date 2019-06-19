原本因為版權費用跟中嘉集團談判陷入僵局的「ELEVEN SPORTS」，18日前往國家通訊傳播委員會進行三方協商，最後同意延長頻道授權到7月31日，看來喜愛中華職棒的球迷暫時無須擔心斷訊問題，以下是ELEVEN SPORTS發布的官方新聞稿：

「ELEVEN SPORTS與中嘉集團協商出現轉機，ELEVEN SPORTS同意延長頻道授權至7月31日，延長授權期間中嘉集團收視戶可安心觀看ELEVEN SPORTS頻道，我們會盡最大的努力積極努力協商，期盼能協調出對收視戶、ELEVEN SPORTS、中嘉集團三方皆贏的局面。

ELEVEN SPORTS與中嘉集團18日皆派代表前往國家通訊傳播委員會(NCC)參與溝通協調會議，為了保障收視戶權益，ELEVEN SPORTS同意延長頻道授權至7月31日止。會中ELEVEN SPORTS也承諾積極努力與業者協商，並再次強調ELEVEN SPORTS所提供的節目內容關注度高，希望中嘉集團能夠再次審視節目內容並納入協商考量。

服務收視戶為ELEVEN SPORTS成立之宗旨，本公司再次強調，為了收視戶的權益，從今年1月起就不間斷的提供頻道延長授權給有線電視系統業者，每個月積極努力與有線電視系統業者們協商，不到最後一刻都不想放棄。無法繼續服務大豐等三家系統業者的觀眾是ELEVEN SPORTS的遺憾，由衷希望這類的事件不要再度發生，期盼我們與中嘉集團的協商能早日雙方達成共識。」

(中時電子報)