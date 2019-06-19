朱立倫雖然是新手上路，但表現不俗，幾次射擊都接近靶心。(吳亮賢攝)

朱立倫開心拿起靶紙，展現射擊成績，市議員蔡淑君也陪同參與。(吳亮賢攝)

朱立倫力推青年體育部，表示「青年體育部才是真正全力推動青年事務和體育事務，我覺得這才是有前瞻性的作法。」(吳亮賢攝)

前新北市長朱立倫19日下午造訪林口高中，和青年學手們一起大玩射擊，談到台灣體育發展，朱立倫指出培育年輕選手才是關鍵重點，同時也端出體育政策，希望讓青年、體育合併為青年體育部，全力推動青年事務和體育事務。

朱立倫今日下午到林口高中體驗空氣槍射擊，立法委員林奕華、市議員蔡淑君、陳明義也陪同參與，朱立倫雖然是新手上路，但表現不俗，幾次射擊都接近靶心，獲得教練大力讚賞。

朱立倫說，「今天回來看林口和明德高中，就是要強調體育要持續的發展，尤其是我們對於年輕選手的培育，才是關鍵重點，今年全運會新北市拿到的獎牌數全國刷新紀錄最高，未來培育東奧選手，很多來自新北，希望能夠推展到全台灣。」

談到體育政策，朱立倫認為，「教育部現在的體育署、青年署，一個是行政院體育會，一個是行政院青輔會，把他下降為三級機關後，很多青年政策和體育政策無法好好推動。」

朱立倫也端出政策牛肉，「所以將來應該恢復讓青年、體育合併為青年體育部，青年體育部才是真正全力推動青年事務和體育事務，我覺得這才是有前瞻性的作法。」

(中時 )