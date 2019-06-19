台北地檢署誤將前立委何智輝行賄法官案的證物銷毀，法務部19日發出新聞稿表示，尊重北檢對外的說明，但是，法務部基於檢察行政監督之責，已指示台灣高檢署重啟調查，儘速釐清有無人謀不臧等情事。

法務部表示，有關媒體報導2013年「北檢爆重大疏失 何智輝貪汙證據全燒毀」、「證物全被燒光，是否有裡應外合的內鬼」等事件始末及台北地檢署當時處理情形，經北檢發布兩份新聞稿對外說明，法務部表示尊重。

不過，法務部指出，基於檢察行政監督之責，已指示台灣高檢署就本件重啟調查，儘速釐清有無人謀不臧等情事，以昭公信。此外，法務部亦將請台灣高檢署要求各地檢署應全面清查目前贓證物處理情形，防止類似事件再次發生。

法務部再次重申，各檢察機關應恪盡職責，就贓證物的保管、銷毀等流程應嚴守法定程序，縝密處理，以杜絕一切不法情事；如於贓證物處理過程中，因疏誤致生損害當事人權益或有其他違法失職情事，均將依法究責，絕不寬貸。

(中時 )