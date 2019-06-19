家樂福總經理王俊超（左4）今主持家樂福錢包上線記者會。（家樂福提供）

家樂福自去年9月更新APP推出Carrefour Pay，至今逾3萬人綁定，今（19日）起領先全球家樂福再開通「Carrefour Wallet家樂福錢包」服務，5月31日起測試至今逾3萬人開通、儲值金額逾200萬元，目前除支付外，新增現金儲值、轉贈功能，預計家樂福錢包年底前逾100萬人次開通、綁定，儲值金額達10億元，帶動今年整體行動支付結帳金額20億元。

家樂福全新APP整合Carrefour Pay、Carrefour Wallet、線上購物、線上商城、會員服務、促銷目錄、分店資訊等多元化服務，其中，家樂福錢包除美國運通外，包含Visa、Mastercard、JCB與銀聯卡超過34家銀行信用卡可儲值。

8月31日前有5項好康，凡下載APP並開通錢包可獲50元；現金或信用卡每儲值1000元送5％回饋，最高儲值1萬元可回饋500元；到店使用錢包消費紅利2倍送。若以儲值1000元為例，包含開通回饋50元、儲值5％回饋、紅利2倍送，回饋率達10.6％，等於1000元回饋106元。

至於，家樂福玉山聯名卡更好康，包含首次在Carrefour Pay綁定家樂福玉山聯名卡送100元綁定金；使用家樂福玉山聯名卡儲值1000元以上獲1倍紅利點數。等於聯名卡會員若開通錢包、綁定、儲值1000元，可回饋210元，回饋率達21％；若儲值1萬元，包含開通錢包50元、儲值回饋500元、Carrefour pay綁定回饋100元，紅利回饋3萬點價值100元，最高回饋金額750元。

家樂福總經理王俊超表示，目前家樂福會員總數約800萬人，每周消費1次以上的會員近600萬人，若全台分店動員，家樂福錢包年底前可逾100萬人次開通、綁定。且家樂福APP功能會不斷更新，預計7月會再新增Scan ＆ Go自助掃瞄結帳，未來還可代繳停車費和帳單。目前店內非現金支付包括信用卡占6成，其中行動支付占5至6％、高於全台通路平均0.4％。

王俊超表示，目前全台有64家量販店、63家便利購，上半年業績較去年同期成長0.7％，其中以超市業績2位數成長、線上購物3位數成長挹注最多，其中，線上購物每天交易筆數超過3000人次，平均客單1200元至1400元高於實體店最高800元至1000元，高單價進口商品如藍瓶咖啡、6000多元的草莓、PS4蜘蛛人限量套裝等賣得特別好，食品業績僅次於蝦皮購物。若年底前再加入與台糖合作的5家量販、3家超市，全年整體業績可望超過700億元。

(中時 )