雖然中俄關係近期如中國大陸國家主席習近平所稱之「新時代」夥伴關係，加上面對美國勢力逼近，令兩國聯盟逐漸加強，尤其在經濟和軍事合作上越走越近。但據美媒報導，大約40輛T-80BVM戰車現已裝備俄軍第38近衛摩托化步兵旅，這支部隊的駐紮地點幾乎在黑龍江江邊，距離位於黑龍江岸邊的俄羅斯遠東主要城市布拉戈維申斯克僅有110公里，格外引人注目。

據《美國之音》報導，T-80BVM戰車為俄軍舊式T-80BV戰車改良而成，是俄軍目前戰車最新的改良計畫之一。這種戰車除了更進一步加強防護，採用了新式火控瞄準系統和動力更大的引擎外，戰車炮還可發射導彈攻擊直升機和黑龍江上的艦船。

去年報導指出，T-80BVM部屬在康傑米羅夫師和北部第200摩托化步兵旅，而這兩支俄軍精銳周，前者負責首都莫斯科防衛，後者駐紮在摩爾曼斯克州，負責北極地區作戰，是俄羅斯北極部隊的主力。

報導指出，此類新式武器通常優先部屬於針對烏克蘭和北約部隊的西部地區，而位於黑龍江對岸的第38近衛摩托化步兵旅為何成為最新裝備此種新式戰車的俄軍部隊，軍事分析家認為，可見俄軍在遠東地區防務，特別是中俄邊境，戰力部署絲毫沒有鬆懈。

除了新式戰車外，包括戰機在內，各種其他先進進攻性武器最近幾年也源源不斷地陸續在離中國不遠的遠東地區服役。在公開報導的黑龍江對岸哈巴羅夫斯克附近的俄軍演習中，能看到最新式的多管火箭炮系統。

(中時電子報)