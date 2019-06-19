珍鼎記執行長楊國珍原來是茶農子弟，13年為推廣家鄉青茶成立Tea top 台灣第一味連鎖茶飲店主打招牌青茶，日前參加農糧署舉辦國產農產品手搖飲料比賽，Tea top研發部從百種飲料中創造出以甘蔗檸檬搭配冷泡茶的「甘寧茶」，獲得香醇好茶組第一名，挾獲獎肯定，七月甘寧茶上市，楊國珍希望能去化掉名間1／3的甘庶，讓蔗農收入穩定更可以把台灣水果推上國際舞台。

楊國珍國珍是南投名間人，為了銷售家鄉茶葉而成立茶飲公司，13年前創立 Teatop 台灣第一味的連鎖手搖飲店，如今全國已有120家分店，在美國更有12家分店，近期新加坡、澳洲都有業者想代理，透過手搖飲，楊國珍要把台灣好茶、在地農產品推向國際。

楊國珍說，Teatop創始之初就是要銷售本土農產品，店裏銷售冠軍招牌青茶，就是使用家鄉產的青茶，日萬6萬杯，青茶進貨量店名間青茶產量的1／10。

獲獎的甘寧茶是由總公司研發部李侑庭改良以往產品配方及製程，使用台灣南投國產冷泡綠茶，搭配國產甘蔗汁及檸檬汁，清甜微酸滋味稱托出台灣好茶的喉韻回甘。

在獲得農糧署10萬獎金後，Teatop將在七月正式推出甘寧冷泡，楊國珍預估以一店日銷500杯計算，約可去化名間地區栽種的甘蔗1／3的產量，他也請請大家一起來支持地方農民，喝好茶讓農民發大財。

(中時 )