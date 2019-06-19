體恤家庭照顧者的辛勞，台南市社會局與台北富邦慈善基金會合作，今年從6月到10月開辦17場「家庭照顧者喘息之旅」，邀請家庭照顧者走出家門，紓壓緊繃壓力。

今年50歲的龔小姐，婚後育有2名子女，夫妻倆原有穩定工作，2009年先生中風後，龔小姐必須辭去工作在家照顧先生，起初她因沒經驗，24小時都過的緊繃，吃不好睡不好，夜裡時常掉淚，除了買菜與陪同就醫外，顯少外出，也與朋友失聯，繁重勞力及經濟壓力讓她5年內瘦10多公斤，頭上長滿白髮、身體出現病痛。

幸好2014年龔小姐申請市府長照服務，每天有照顧員到府照顧先生，使龔小姐能找兼職貼補家用。今年龔小姐帶著先生參加家庭照顧者喘息之旅，為先生中風10年來，第一次和先生外出遊玩，透過支持團體，大家分享甘苦，也獲得新的照顧知識。

從2013開辦以來，至今已有7年，主要對象為台南市家庭照顧者，今年已經辦完2場，目前至10月底仍有15場可報名，無須費用，名額有限，每場約15至20人，活動內容包含：烘焙、漁塭養殖體驗、芳療紓壓、博物館活動、農場及景觀餐廳等。

台南市社會局照顧管理中心主任洪明婷指出，至今年5月底本市老年人口共28萬8054人，佔全市人口15.3％，推估本市長照需求人口至少6萬1847人，除少數接受機構照顧外，多數的失能者都由家人照顧。

市府已規畫在東區、麻豆、玉井、新營及佳里設置據點，藉由心理協談、支持性團體等方式，安定身心，社會局在溪北、溪南地區也設置白河照顧咖啡館及東區Ycae森活轉角咖啡館，給予諮詢。

(中時 )