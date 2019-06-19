根據台灣指標調查研究公司最新6月中旬民調顯示，國民黨內初選互比狀態，高雄市長韓國瑜以26.9％領先鴻海董事長郭台銘的20.9％。黨外對比的部分，韓國瑜對上蔡英文總統與台北市長柯文哲，能以31.4％勝過蔡28.0柯22.9％，郭台銘則會以23.1％敗給蔡英文28.0％。

國民黨總共有五人參加黨內初選，黨內互比的狀況下，韓國瑜以26.9％領先，郭台銘以20.9％居次，前新北市長朱立倫支持度10.9％，前台北縣長周錫瑋支持度0.7％，孫文學校校長張亞中的支持度則只有0.2％。

至於政黨對比的部分，韓國瑜對上蔡英文與柯文哲的組合，可以以31.4％勝過蔡28.0％，柯22.9％；但如果國民黨派郭台銘參選，郭台銘將以23.1％敗給蔡英文的28.0％，柯文哲則是以22.3％敬陪末座。

根據根據台灣指標調查研究公司民調分析顯示，韓國瑜在6月10日、11日民調下滑至23.3％，但6月16、17日又回升至26.9％，郭台銘民調則是微幅成長，從6月初至今以約1％左右緩步成長。

值得注意的是，韓蔡柯三人在6月的民調表現出現劇烈變化，6月3、4日，韓30.9％蔡27.1％柯22.4，但是6月10日、11日香港發生反送中遊行，韓國瑜民調大跌至26.4％，蔡英文則大幅提高至32.4％，超過韓國瑜。不過6月16、17日韓北上爭取登革熱預算後，民調又回到韓31.4％蔡28.0柯22.9％的順序。

本次調查採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行電話訪問，正式調查前先進行問卷測試及訪員訓練。調查時間：民國108年6月16-17日。有效樣本數：共計完成有效樣本1,093份，以百分之九十五信賴度估計，抽樣誤差在 ±2.96％之內。

(中時 )