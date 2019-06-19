因應平實營區日後發展，台南市政府在平實公園地下興建的「平實公園地下停車場」於6月20日至30日止開放免費試停，7月1日起正式收費，民眾把握免費機會多利用。

平實營區位在台南市東區與永康區的交界處，眷村改建後，住戶陸續搬遷，市府砸重金將市地重劃，堪稱是台南市區裡最大的精華地，未來平實營區將成為轉運站，平實公園地下停車場可提供當地停車需求，未來搭配捷運轉乘，有效紓解交通壅塞。

重劃完成後的平實公園為一座兼具生態低碳、創作藝文、休憩等多功能性公園，不僅成為休閒樂活新場域，優越地理位置勢必成為東區重要發展核心。

交通局長林炎成表示，市府為求東區整體發展，針對平實營區以市地重劃方式整體開發，其中「臺南市東區平實公園地下停車場」肩負未來公共停車供給角色，該停車場由市府工務局闢建完成，地址位於平實路北側，歡迎民眾來體驗。

市府已經於重劃區路邊設置349汽車格及175機車格，市府停車管理處長黃俊傑指出，平實公園地下停車場共開闢226汽車格，7月1日起收費方式為人工開立停車繳費單，收費時間為每日8時到22時，每小時20元；如需長期停放可參考本處販售之月票，符合設籍周邊里民身分者，可享里民優惠。

(中時 )