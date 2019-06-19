◎ 排水溝塞到剩5％功能 韓嘆高雄人怎麼熬過來的？

高雄市長韓國瑜19日中午接受廣播節目專訪，提到這陣子市府為高雄易淹水地點找病因，開始補箱涵破洞、清水溝，「我都不敢講，講了高雄市民一定抓狂」，200公分深的排水管淤塞到180、190公分，只剩5％排水功能，還得用機具去挖，難怪容易淹水、道路常坍塌，「高雄人這幾年到底怎麼熬過來的？」

◎QS世界大學排名 台大69名進步3名

英國高等教育機構QS今天公布2020世界大學排名，我國有11所大學進入前世界500大，其中台大是唯一進入百大的學校，名列第69名，比去年72名進步3名。相較之下，大陸有6校進入百大，台灣高教需要加油。

◎日山形新潟強震釀26傷 嚴防大雨造成土石流

日本18日晚間發生最大震度6強的新潟、山形地震，總務消防廳至19日上午9時45分的統計，山形、新潟、宮城、石川等4縣共26人受輕重傷，各地還傳出住宅破損、山坡坍塌等災害。日本氣象廳指出，今後受災的周邊部分地區可能下大雨，須嚴防土石流災害。

◎習近平署名投書北韓媒體 願助北韓與各方對話

大陸國家主席習近平20至21日將對北韓進行國事訪問，19日他在北韓《勞動新聞》發表署名文章。大陸最高領導人在訪朝之前在朝媒發表署名文章十分罕見，受到各方關注。韓聯社分析，這是習近平公開表明欲推動陷入僵局的朝美無核化對話取得進展。其間，由南韓政府扮演的推手角色因韓朝關係降溫，有被大陸取代的趨勢。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)