陸製大疆無人機引發美國安資訊洩漏疑慮

在美國政府下令禁用華為產品之後，美國會與學者再瞄準下一個目標：中國大陸大疆無人機。美參議院剛舉行了一場聽證會上，參議員提出應仿效華為禁令，全面禁止大陸企業向美國輸出無人機。出席會議的學者也認為，無人機的問題「與華為非常相似」。

《美國之音》報導，美國總統川普數日前發表備忘錄敦促美國提高無人機生產能力，因為這種小型無人駕駛航空器的產能對國防至關重要。而目前來自中國大陸深圳的大疆公司所生產的無人機在全球的市佔率可能超過了70%、在美國的市佔率則已超過了80%。

大陸的大疆公司在全球擁有7成的民用無人機市佔率，在美國更高達8成。圖為大疆在北京發布新型航拍無人機。（圖／新華社）

報導說，6月18日美參議院一場聽證會上有議員指出，美國是否應該效仿對華為的禁令、禁止中國公司向美國出售無人機。美國軍事學者哈里．溫戈(Harry Wingo)認為，美國在無人機領域面臨的問題「和華為非常相似」。

溫戈是美國國防大學資訊與網路空間學院的講師，這所大學受美國國防部出資支持。他在聽證會上說：「事已至此，我們一直為了支付更低的開銷而讓所有領域蒙受風險。」

溫戈強調，現在可能不是全面禁用大疆無人機的最佳時機，但是「在某些特定的情況下，涉及到公共安全問題、涉及關鍵基礎設施的問題上，就必須採取相應的措施。我認為有這樣的禁令是有可能的。」

報導說，美國對大陸無人機感到擔憂的原因，是因為無人機可能將採集到的資料通過雲端技術傳送到中共官方可以獲取的伺服器上。

溫戈說，這是一個巨大的威脅，由於中共官方能夠獲取豐富的地理空間資訊，如果拍攝到照片正好遍佈全國，日積月累以後就會具有一定價值。這是一個非常具有破壞性的資訊集合，會讓國家處於危險之中。

美國軍方已開始全面避免使用大陸製造的無人機。美陸軍2017年下令禁止使用大疆公司無人機，國土安全部則於今年5月向能源企業發佈警告，提醒他們在影響國家關鍵職能的領域不要使用大陸製無人機。

(中時電子報)