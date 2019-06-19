擁有窈窕身形是許多人努力目標，不過，有些人明明吃不多，卻一直瘦不下來。有中醫師指出，吃不多卻變胖的原因，很可能是因壓力、過勞、睡眠不足引起的「過勞肥」，尤其以35歲以上女性最容易罹患，且工作3年左右是高發期。

據《ETtoday新聞雲》報導，中醫師鄒瑋倫表示，35歲以上的民眾，大腦額葉會分泌一種多巴胺，中醫稱為肝氣鬱滯、脾氣損傷或脾胃損傷，會造成脂肪代謝或新陳代謝下降的情況，就稱為「過勞肥（虛胖）」。此外，有研究顯示，工作3年左右是過勞肥的高發期，超過1/4的人體重會比入職時增加5公斤。

鄒瑋倫指出，只要進入35歲之後，每5年新陳代謝率都會下降25%至40%，特別是「女性」最容易得到，且脂肪會堆積在腹部及大腿。國外研究也指出，長期睡眠缺乏，會影響體內「瘦素」分泌，它是維持體重的重要元素，都是造成過勞肥的原因之一。

想要對付過勞肥，應保持充足睡眠時間，減少熬夜，增加深睡眠時段，並且調整飲食習慣，定時定量且戒吃甜食、油炸物，同時維持良好運動習慣及正常作息，最重要的是，最好能夠保持心情愉快，學習轉移和釋放壓力。

(中時電子報)