張茂秋表示，荷苞山工作站是他小時候的 回憶， 裡面有用搖的電話， 辦公室後面可以打乒乓球，現在該是這一輩的人為它做點事了！（周麗蘭攝）

荷苞工作站內部陳設著咖啡照片，但一年只用桐花節、咖啡節兩次。（周麗蘭攝）

斗六經濟農場荷苞工作站功成身退後，一度被荒煙蔓草苞圍，2009年才又重新打開。（孫旺田提供）

根據國史館臺灣文獻館數位典藏的歷史檔案可看到，民國37年度工作計劃，古坑咖啡與桐油占年度收入48％。

占台灣咖啡歷史一席之地的雲林縣經濟農場荷苞山工作站，功成身退後一直閒置，甚至差點被拆除，縣府本月同意荷苞社區代管與使用，村民相當開心，要讓它重新綻放咖啡光芒，成為雲林美麗的驚嘆號！

荷苞山工作站的歷史久遠，國民政府1945年接收圖南產業株式會社產權成立「斗六經濟農場」，農場面積達7000餘甲，荷苞山工作站是其中之一。

隨雲林經濟農場走入歷史，荷苞山工作站變成國有財產署的苗圃辦公室，原訂1999年拆除重建，因發生九二一地震，工程款被擱置，歷史建築物被留下，埋沒在荒煙蔓草中，2009年才又重新被整理。

2009年參與整修的前古坑公所課長、現任斗六公所公用課長孫旺田表示，當時雜草長到建築物門口，重新打開時，眾人都很感慨，後來那一年首次在荷苞山舉辦古坑台灣咖啡節。

孫旺田說，荷苞山工作站承接臺灣咖啡歷史的發展以及雲林縣農業發展進程，是臺灣農業發展縮影的寶山，期盼和苞社區接管後，工作站能成為主動挖掘臺灣咖啡、在地農業的故事的基地。

荷包社區理事長張茂秋表示，社區爭取代管已好幾年，因產權問題複雜，縣府有所顧慮，但村民都很希望工作站能重新回到生活裡，縣府雖然表明無法補助任何錢，但村民會自行設法，把它變成咖啡藝文活動的平台，讓所有人都可以來。

張茂秋說，荷苞山工作站附近面積廣達4公頃，未來2公頃由公所管理， 2公頃由社區管理，雖然社區志工都是老人家，但一定會盡全力讓它恢復成閃亮的據點， 成為 雲林美麗的驚嘆號。

張茂秋表示，荷苞山工作站是他小時候的 回憶， 裡面有用搖的電話， 辦公室後面可以打乒乓球，現在該是這一輩的人為它做點事了！

(中時 )